600 иностранцев смогут получить по квоте в 2018 году разрешение на временное проживание в Псковской области

09:58, 24 ноября 2017, ПАИ

На 2018 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 600 разрешений на временное проживание в Псковской области, сообщается на сайте Правительства РФ.

В общей сложности подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 тыс. 360 разрешений на временное проживание в России. Отмечается, что в 2017 году квота составляла 110 тыс. 160 разрешений.

Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

«Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону», - говорится в пояснительной записке к распоряжению Правительства.