Два человека пострадали в ДТП на дорогах Псковской области 23 ноября

10:37, 24 ноября 2017, ПАИ

23 ноября в Псковской области произошли два ДТП, в которых пострадали два человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в 12:50 в Плюсском районе на 39-м километре автодороги Заполье – Гдов 40-летний водитель «Хёндай-ix35» на большой скорости потерял управление. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 17:55 в Великолукском района на 300-м километре трассы Шимск - Великие Луки 25-летний водитель «Фольксваген Поло», выезжая на главную дорогу, не пропустил «Ладу-Ларгус», за рулем которой находился 58-летний мужчина, и столкнулся с ней. В этой аварии пострадала 57-летняя пассажирка «Лады», она не была госпитализирована.