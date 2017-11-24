Зампрокурора области организует приём граждан в Порхове
Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в прокуратуре Порховского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, приём состоится 30 ноября в 17:00 по адресу: Порхов, улица Плеханова, дом 3.
Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Порховского района Юрию Кравченко с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.