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Общество

Зампрокурора области организует приём граждан в Порхове

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в прокуратуре Порховского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, приём состоится 30 ноября в 17:00 по адресу: Порхов, улица Плеханова, дом 3.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Порховского района Юрию Кравченко с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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