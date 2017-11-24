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Общество

Акция «Узнай о своих долгах» пройдёт сегодня в «Империале» в Пскове

24 ноября с 17:00 до 20:00 судебные приставы-исполнители Пскова в гипермаркете «Империал» проведут акцию «Узнай о своих долгах» под девизом «В Новый год - без долгов!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В гипермаркете «Империал» будет работать мобильный проверочный пункт, в котором посетители магазина смогут узнать, нет ли у них долгов, оплатить имеющиеся задолженности и получить необходимую консультацию относительно себя или своих родных.

Акция «Узнай о своих долгах» является постоянной. «Такие акции создают более удобные для псковичей условия для оплаты своих долгов. В течение нескольких секунд любой желающий может узнать о своих долгах по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам и задолженностям других категорий, просто обратившись в мобильный проверочный пункт к судебным приставам», - отметили в пресс-службе.

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