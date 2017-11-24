Неделя приема граждан пройдет в Псковской области в связи с 16-летием «Единой России»

10:25, 24 ноября 2017, ПАИ

С 27 ноября по 3 декабря в Пскове региональная общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева проведет неделю приема граждан, приуроченную к 16-летию создания «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Откроет неделю приема секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Его встреча с гражданами пройдет 27 ноября с 10:00 до 11:30.

В тот же день с 11:30 до 13:00 желающие могут обратиться со своими вопросами к координатору партпроекта «Детские сады – детям», депутату регионального парламента Лидии Драгуновой, а с 17:00 до 18:00 – к начальнику областного управления социальной защиты населения Армену Мнацаканяну.

На 28 ноября с 10:00 до 11:30 запланировал прием граждан первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя ПОС Виктор Антонов, с 14:00 до 15:30 – депутат ПОС Юрий Сорокин, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

29 ноября с 10:00 до 11:30 разбираться в вопросах псковичей будет заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе, вице-спикер облсобрания Виктор Остренко, с 11:30 до 13:00 – его коллега - депутат ПОС, координатор партпроекта «Народный контроль» Анатолий Тиханов, с 14:00 до 15:30 – депутат ПГД Любовь Николаева, с 15:30 до 17:00 – депутат ПГД Сергей Гаврилов. С 17:00 до 18:00 можно будет обратиться к начальнику регионального управления образования Александру Седунову, с 18:00 до 19:00 – к председателю областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову.

30 ноября граждане смогут адресовать свои вопросы четырем депутатам ПГД. С 10:00 до 11:30 в общественной приемной их будет ждать Эдуард Белов, с 11:30 до 13:00 – Елена Полонская, с 14:00 до 15:30 – Сергей Мусиенко, с 14:00 до 16:00 – Владимир Воробьёв.

1 декабря с 10:00 до 11:30 заявителей выслушает заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единой России» в ПОС Валентин Каленский, с 11:00 до 13:00 – член Совета Федерации Елена Бибикова, с 14:00 до 16:00 – депутат Госдумы Александр Васильев.

2 декабря с 12:00 до 13:30 обращения псковичей рассмотрит председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, а 3 декабря с 12:00 до 15:00 – депутат ПГД Денис Иванов.

Приемы граждан на следующей неделе будут организованы во всех местных общественных приемных партии в Псковской области, а также на дополнительных площадках.