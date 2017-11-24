Взаимодействие по вопросам учёта избирателей обсудили на координационном совещании в Псковском районе

11:32, 24 ноября 2017, ПАИ

Вопросу составления списков избирателей и оперативного внесения изменений было посвящено координационное совещание с государственными органами, осуществляющими учет избирателей, избирательной комиссией и главами сельских поселений, которое подготовили администрация Псковского района и Избирательная комиссия области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, заместитель главы администрации района Святослав Колинко отметил, что в рамках мероприятий, проводимых ЦИК России в преддверии предстоящих выборов президента Российской Федерации, одним из ключевых вопросов является именно вопрос уточнения списков избирателей.

О комплексе мероприятий по подготовке мартовских выборов проинформировал присутствующих заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач.

Одним из нововведений предстоящей избирательной кампании является отмена открепительных удостоверений и введение нового порядка голосования по месту нахождения. Об его особенностях и организации рассказала руководитель информационного центра при избиркоме Ангелина Иванова.

Председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова доложила о состоянии дел по организации учета избирателей в районе. Она поблагодарила представителей управлений МВД, военкомата, воинской части, ФСИН за взаимодействие, оперативность и четкость в направлении сведений об избирателях Псковского района.

Участники совещания разработали комплекс мер по дальнейшей работе по проверке сведений об избирателях, уточнили сроки предоставления информации избирательным комиссиям.

На совещании намечены пути максимально эффективного взаимодействия, чётко обозначены роли и задачи каждого из участников процесса обеспечения подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сказал, что активное взаимодействие со всеми соответствующими структурами даст возможность сделать «списки абсолютно чистыми, понятными и для нас, и для программы, которая их будет обрабатывать».

По словам Анны Садовниковой, эта формулировка члена ЦИК была взята за основу работы в плане составления списков избирателей ТИК Псковского района.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» учет и уточнение сведений об избирателях осуществляется главой местной администрации, а составление списков избирателей территориальными избирательными комиссиями на основании сведений, представленных главой местной администрации.

При этом учет и уточнение сведений об избирателях глава местной администрации осуществляет на основании данных, предоставляемых территориальными органами МВД России, органами записи актов гражданского состояния, органами, осуществляющими воинский учет, уголовно-исполнительной системы и судебными органами.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Николай Цветков, обеспечение координации деятельности избирательных комиссий, органов государственной власти и местного самоуправления на территории Псковской области имеет большое значение в организации функционирования государственной системы учета избирателей, решении задач, связанных с подготовкой и проведением выборов.

«Эффективное взаимодействие по вопросам учета избирателей и уточнения списков избирателей позволяет обеспечить достоверность списков избирателей и способствует повышению уровня доверия к выборам», - пояснил он.