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26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»

В воскресенье, 26 ноября, в 12:00 на 5-ти площадках Псковской области пройдет Международная образовательная акция «Географический диктант-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Любой желающий может прийти на факультет естественных наук, медицинского и психологического образования Псковского государственного университета (Псков, Советская, 21), в центр «Патриот» (Пушкина, 6), в филиал ПсковГУ в Великих Луках (проспект Ленина, 24), в Великолукский лицей № 11 (проспект Ленина, 24), а также в среднюю школу города Новосокольники (Тихмянова, 8) и ответить на тестовые вопросы.

Текст диктанта по традиции составлен в трех вариантах для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Он состоит из 30 видеовопросов, тексты которых также продублированы на бумаге для каждого участника.

«Необходимо будет знать географическую терминологию, уметь работать с картами, определить по цитате из художественной литературы место, о котором идет речь», — рассказал руководитель регионального отделения Русского географического общества (РГО), заведующий кафедрой географии Псковского государственного университета Александр Слинчак.

На написание диктанта отводится порядка 45 минут.

В акции можно принять участие и заочно на сайте dictant.rgo.ru в 14:00.

Ответы каждого участника анонимно по индивидуальным номерам будут проверяться в головном офисе РГО. Результаты будут известны 25 декабря. Максимально можно получить 100 баллов. Правильные ответы будут опубликованы на сайте проекта 1 декабря.

«Благодаря тому, что со стороны государства стало уделяться блольше внимания географии как важной отрасли знания, отражающей кругозор личности, интерес к этой сфере у населения, особенно молодых людей, заметно вырос. Это хорошо видно по конкурсу этого года среди абитуриентов ПсковГУ по направлению „География“ — он вырос», — отметил Александр Слинчак.

Международная образовательная акция «Географический диктант-2017», организованная Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского совета общества, Президента РФ Владимира Путина, проводится третий год подряд. В этом году в ней примут участие не только все регионы нашей страны, но и Аргентина, Азербайджан, Беларусь, Великобритания, Дания, Кипр, Китай, Польша, Румыния, Турция, Чехия, Украина, Финляндия и ряд других стран.

В прошлом году в Псковской области географический диктант написали порядка 400 человек разных возрастов.

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