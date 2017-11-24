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Общество

Капремонт административного здания Центра профессиональной подготовки УМВД в Пскове планируется произвести в этом году

Капитальный ремонт административного здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, расположенного на улице Инженерной, 96 в Пскове, планируется произвести до 22 декабря. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. 

На ремонт из федерального бюджета выделяется 450 тысяч рублей.

Также на сумму в 160 тысяч рублей запланирован капитальный ремонт спортивного зала в Центре профессиональной подготовки. Эти работы также должны быть завершены к 22 декабря.

На сумму в 420 тысяч рублей предстоит провести капитальный ремонт административного здания УМВД России по Псковской области, расположенного на улице Вокзальной, 14.

Запланирован и капитальный ремонт конструкций и текущий ремонт помещений в жилом доме УМВД России по Псковской области, расположенном на улице Инженерная, 100а. Работы должны обойтись в 1 млн 27 тысяч 900 рублей. Срок исполнения работа – также 22 декабря.

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