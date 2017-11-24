Александр Котов: В Псковской области нет обманутых дольщиков

11:12, 24 ноября 2017, ПАИ

Вопрос по единственному объекту в Псковской области, который был включен в реестр обманутых дольщиков, недавно удалось решить, и на сегодня в регионе таковых нет, констатировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Проблема разрешилась, и в настоящее время люди заселяются в свои квартиры и, соответственно, могут регистрировать право собственности, - рассказал Александр Котов. - История длилась на протяжении двух лет, долго не могли самостоятельно решить проблему, застройщик не мог предложить реального варианта выхода из сложившейся ситуации, и только лишь вмешательство со стороны региональной власти позволило успешно разрешить эту проблему. Благодаря определенным усилиям Псковского областного Собрания, депутатов – представителей регионального отделения партии нам удалось найти инвестора, который завершил строительство многоквартирного дома».

Напомним, что речь идет о доме на улице Индустриальной, 6а в Пскове.

Добавим, что рабочая группа президиума генсовета партии по защите прав дольщиков предлагает упростить процедуру вхождения в реестр обманутых дольщиков. Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

До конца года будут утверждены изменения в 560 Приказ Минстроя России, который устанавливает критерии признания участника долевого строительства пострадавшим от действий застройщика.

«Мы предлагаем закрепить норму, согласно которой меры поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав обманутых дольщиков будут разрабатываться на основании реестров. С этой целью нужно конкретизировать понятия «проблемный объект», «пострадавший гражданин». В реестр должны включаться все «застывшие» объекты долевого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства», - пояснил Александр Сидякин.

Он напомнил, что на контроле рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков на сегодняшний день находятся 936 объектов. «Это, по нашим оценкам, около 130 тысяч пострадавших. Мы ожидаем, что около 140 проблемных объектов будут достроены до конца года. Партия делает максимально возможное для решения проблемы обманутых дольщиков. Необходимо не сбавлять этот темп», - подчеркнул Сидякин, отметив, что за 10 лет работы почти 200 тысяч человек получили жилье.