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Общество

250 тысяч рублей планируется потратить на очистку от снега и сосулек псковской горбольницы

На оплату услуг по очистке кровель зданий от снега, наледи и сосулек, уборке и вывозу сброшенного с кровель снега и снега с территории Псковской городской больницы (улица Коммунальная, 23) в 2018 году планируется выделить 250 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Средства направляются из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). 

244 тысячи рублей ФОМС готов направить на оплату услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов Псковской межрайонной больницы в 2018 году. Информация об электронном аукционе также размещена на сайте госзакупок.

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