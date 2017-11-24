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Общество

В центральном почтовом отделении Пскова прошла экскурсия для школьников

В канун Дня матери ученики 18-й школы посетили самое крупное отделение почтовой связи Пскова. Второклассники познакомились с работой Почты России и подготовили поздравительные открытки для своих мам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области-филиале ФГУП «Почта России».

Экскурсия по почтовому отделению началась с краткого рассказа о том, что такое почта, какие услуги она оказывает. Школьники узнали, какие бывают почтовые отправления, для чего нужны почтовые марки, что такое почтовый штемпель. Начальник отделения связи Елена Кудряшова предложила ребятам попробовать себя в качестве почтовых работников. Второклассники учились ставить оттиск календарного штемпеля и собирать упаковочные короба для посылок и бандеролей.

Ученики узнали о новых почтовых технологиях, увидели работу транспортерной ленты, необходимой для быстрой разгрузки почтовых отправлений. Многие из них заинтересовались посткроссингом – международным движением по обмену открытками.

В завершение экскурсии юные школьники получили от Почты России небольшие сувениры и поздравительные открытки для мам.

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