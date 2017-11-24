28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова

11:39, 24 ноября 2017, ПАИ

28 ноября в 10:00 в Городском культурном центре Пскова состоится очередная 3-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. На сессии станет известно имя нового главы администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Добавим, что 23 ноября завершился конкурс на замещение должности главы администрации Пскова, и комиссия признала фаворитом Александра Братчикова. Для окончательного решения депутатам будут представлены все семь кандидатов.

Всего проект повестки дня сессии включены 42 вопроса. В том числе вопрос о принятии бюджета Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении, внесении изменений в бюджет 2017 года и его исполнении за 9 месяцев, о Едином реестре обращений граждан, требующих длительного срока исполнения, и судебных решений, об утверждении Порядка организации контрольных выездов депутатов Псковской городской Думы. В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда и по назначению кадров.

Планируется, что в ходе сессии депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные нормативные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям и утвердят соглашение о сотрудничестве между городом Магасом (Республика Ингушетия) и Псковом.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.