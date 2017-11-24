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Культура

Круглый стол «Музей и Великая русская революция» начал работу в Пушкинском заповеднике

Круглый стол «Музей и Великая русская революция» к столетию событий октября-ноября 1917 года начал работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, в работе круглого стола принимают участие сотрудники некоторых псковских музеев —  Пушкинского заповедника, Псковского музея-заповедника. Прибыли в «Михайловское» для «революционного» разговора и гости из Санкт-Петербурга.

В окончательной программе круглого стола — пять основных докладов и сообщений, в основном историографического плана: о событиях столетней давности, например, в Пскове, Михайловском, Новоржевском уезде, и об источниках, их описывающих. Однако уже по первому часу работы, отметила Лидия Токарева, понятно, что главным форматом заседания станет свободная дискуссия, достаточно острая в силу остроты самой темы.

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