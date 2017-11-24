Круглый стол «Музей и Великая русская революция» начал работу в Пушкинском заповеднике

11:36, 24 ноября 2017, ПАИ

Круглый стол «Музей и Великая русская революция» к столетию событий октября-ноября 1917 года начал работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, в работе круглого стола принимают участие сотрудники некоторых псковских музеев — Пушкинского заповедника, Псковского музея-заповедника. Прибыли в «Михайловское» для «революционного» разговора и гости из Санкт-Петербурга.

В окончательной программе круглого стола — пять основных докладов и сообщений, в основном историографического плана: о событиях столетней давности, например, в Пскове, Михайловском, Новоржевском уезде, и об источниках, их описывающих. Однако уже по первому часу работы, отметила Лидия Токарева, понятно, что главным форматом заседания станет свободная дискуссия, достаточно острая в силу остроты самой темы.