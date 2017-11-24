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Культура

Планетарный сканер и 77 компьютеров планирует закупить Псковская областная библиотека

В Псковской областной библиотеке появится планетарный сканер формата А1. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

На покупку сканера из областного бюджета выделяется 1 млн 980 тысяч рублей. Аукцион будет проведен 7 декабря.

Кроме того, Псковская областная библиотека планирует приобрести 77 новых компьютеров. На новую технику для учреждения из бюдежта Псковской области будет выделено 2 млн 982 тысяч 286 рубля. Аукцион также пройдет 7 декабря.

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