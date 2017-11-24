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Общество

На сайте ПАИ завершилось голосование за участниц «Мисс Псков-2017»

Сегодня, 24 ноября,  в 12:00 на сайте ПАИ было остановлено голосование за участниц «Мисс Псков-2017, стартовавшее 3 ноября. Победительница получит спецприз.

По результатам голосования лидером стала Екатерина Драк - за нее свой голос отдали 2 тыс. 206 человек (38,37%).

На второй строчке оказалась Полина Панасевич – 2 тыс. 35 голосов (35,4%).

Тройку лидеров замыкает Полина Андреева. За нее проголосовали 728 человек (12,66%).

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).

 

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