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Общество

«Безумное чаепитие» пройдет в Псковской областной библиотеке 26 ноября

26 ноября в 12:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) пройдет акция «Безумное чаепитие». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, акция проводится ежегодно в день рождения фонда «Подари жизнь».

В этот день фонд предлагает организовать оригинальное чаепитие, собрав друзей и знакомых, сделать любой благотворительный взнос на лечение детей.

Благотворительный взнос в фонд помощи больным детям будет собираться в настоящую шляпу Шляпника из детской книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Сумма взноса – по возможностям участников чаепития. Собранные средства будут перечислены на счет фонда «Подари жизнь». Учредитель фонда – талантливая актриса театра и кино Чулпан Хаматова.

Контактный телефон: 68-20-41.

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