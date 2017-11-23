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12 тысяч рублей лишился житель Дно из-за мошенников

12 тысяч рублей лишился житель Дно из-за действия мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков. Он заявил, что аккаунт жителя Дно в сети пытаются взломать  злоумышленники. Чтобы предотвратить это вмешательство, следует уточнить реквизиты банковской карты владельца. Мужчина предоставил необходимые сведения.

В результате с его банковской карты были списаны более 12 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

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