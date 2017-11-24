Премьера спектакля «Звериные истории» состоится в Пскове 29 ноября

13:48, 24 ноября 2017, ПАИ

29 ноября в 19:30 в Пскове в кафе «Фрегат» пройдёт премьера спектакля «Звериные истории» молодёжного театра «Гротеск». Его эскиз был представлен на международном театральном фестивале «ЛИК» и заслужил высокую оценку зрителей и критиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

​

«Звериные истории» – провокационный и скандальный, местами жёсткий, а местами трогательный спектакль по одноимённой пьесе Дона Нигро. 9 коротких историй о животных, похожих на людей и о людях, похожих на животных», - отметили организаторы.