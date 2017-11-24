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Общество

28 ноября в Псковской области Международный день благотворительности отметят «Щедрым вторником»

28 ноября - в Международный день благотворительности - в Псковской области пройдет масштабная благотворительная акция «Щедрый вторник».

Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы, в этот день в гипермаркете «Лента» благотворительный фонд «Добрый город» будет собирать пожертвования, а в «Акваполисе» после обеда компания «Столбушинский продукт» будет дарить псковичам подарки. Кроме того, 5 декабря в областном центре стартует традиционная благотворительная акция «Дерево детских желаний – 2017», которая поможет исполнить новогодние желания 60 псковских детей с ограниченными возможностями здоровья – подопечных Псковского Красного Креста. Дети укажут в специальных открытках-подарки, о которых они мечтают, а псковичи смогут приобрести их, сняв открытки со специальной новогодней елки в торговом комплексе ПИК-60.

Также в рамках акции проёдут несколько концертов. 28 ноября в ТРК «Акваполис» пройдёт концерт «Минуты признания благотворительности», а в Палкино - концерт, посвященный проблемам экологии. Затем 4 декабря в гипермаркете «Империал» пройдёт концерт «Поющие сердцем», который студенты областного колледжа искусств готовят с воспитанниками производственно-интеграционных мастерских для детей-инвалидов. 

Благотворительные акции пройдут также в Великих Луках и Торошино.

«Щедрый вторник можно поддержать любой благотворительной активностью: волонтерской или фандрайзинговой акцией, концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях — форматы и цели участия в нем могут быть разными», - рассказал руководитель Фонда «Добрый город» Семен Никонов. - Главная задача - объединение усилий совершенно разных людей и организаций в благотворительное движение».

В России Международный день благотворительности впервые отмечали год назад. Он объединил 900 партнеров, которые организовали 1500 благотворительных мероприятий. Организатором всероссийской акции тогда выступил Фонд поддержки и развития филантропии CAF. В Пскове «Щедрый вторник» собрал в 2016 году более 10 000 участников. Фонд «Добрый город» договорился тогда с несколькими мастерскими в Пскове, занимающимися производством сувенирной и рекламной продукции, салонами мастеров «ручной работы». «Так зарождалась «Мастерская добрых дел», - вспоминает Семен Никонов. - Мы пригласили детей на мастер-классы разных видов ручных работ: лепка, роспись, изготовление открыток, рисунков, вышивок и многое другое».

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