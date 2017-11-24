Итоговый «Форум Действий» ОНФ станет самым масштабным за всю историю движения

17:40, 24 ноября 2017, ПАИ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет итоговый «Форум Действий» в Москве 18-19 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании Центрального штаба ОНФ. Предстоящий «Форум Действий» получил название «Россия устремленная в будущее». Он станет самым масштабным в истории движения – в нем примут участие более 4 тысяч человек: активистов и экспертов, руководителей федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты. Больше половины участников Форума - это представители активной молодежи из разных регионов страны, для которой будет организована специальная площадка в рамках «Молодежки ОНФ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Форум Действий» ОНФ будет проходить в течение 2-х дней. В первый день состоятся дискуссии на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ».

В ходе дискуссий планируется рассмотреть современные тенденции и новые прорывные модели, которые в обозримом будущем могут стать определяющими в экономике и социальной сфере страны, в вопросах повышения качества жизни человека. Во второй половине дня обсуждение путей развития России будет осуществляться в формате «мозговых штурмов»: каждый участник площадки сможет озвучить свою идею и высказать свое мнение относительно тех или иных инициатив.

Во второй день на основе результатов «мозговых штурмов» будут сформулированы соответствующие предложения, которые станут базой для дальнейшей работы членов ОНФ с администрацией президента и правительством РФ.

Каждая площадка будет оборудована тач-панелями, с помощью которых на больших экранах будет демонстрироваться контент, представляющий собой визуализацию всей деятельности «Народного фронта» за время существования движения, достижения всех рабочих групп и проектов ОНФ, а также результаты взаимодействия с экспертами на различных площадках форума.

В рамках форума также будет организована выставка, на которой представлены результаты работы «Народного фронта», лучшие существующие практики, «модели будущего», примеры новых технологий, которые являются успешными сегодня и должны стать нормой завтра. Тематически выставка будет разделена на две зоны – «Территория ОНФ» и «Территория будущего». Экспозиция «Территория ОНФ» посвящена общественному контролю за исполнением указов и поручений Президента, законодательным инициативам депутатов Госдумы от ОНФ, реализации проектов ОНФ, решениям конкретных задач, а также перспективным направлениям деятельности Движения. На экспозиции «Территория будущего» будут представлены более 80 передовых отечественных научно-технических разработок из разных регионов, направленных на решение проблем в сфере экологии, ЖКХ, развития территорий, здравоохранения, экономики, образования. Особое внимание будет уделено тому, какую пользу эти разработки уже приносят сейчас, и как они смогут быть масштабированы в будущем.

Также в рамках «Форума Действий» пройдет награждение победителей конкурса Молодежки ОНФ «Образ будущего страны». Напомним, что на конкурс было прислано более 10 тысяч работ в номинациях «эссе» и «креатив».

«Предстоящий «Форум Действий» будет беспрецедентным по масштабу и значимости. В этом году на форуме, который получил название «Россия устремленная в будущее», мы предлагаем новую функциональность и технологичность подачи информации и коммуникаций: будем использовать интерактив и стрим, современные тач-панели для визуализации контента, активно «штурмить» и пр. Мы хотим максимально задействовать потенциал активистов с разным опытом, профилем работы, разных возрастов, объединить имеющиеся наши наработки и сформулированные на Форуме возможно прорывные амбициозные идеи, новые модели и управленческие решения, которые смогут сделать будущее страны и жизнь каждого ее гражданина лучше», - заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.