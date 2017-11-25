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Общество

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через Портал государственных услуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.

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