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«Сахарный мошенник» из Белоруссии обманул псковского предпринимателя на 260 тысяч рублей

«Сахарный мошенник» из Белоруссии обманул псковского предпринимателя на 260 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратурой Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Белоруссии, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно в совершении мошенничества.

С марта-апреля 2014 года обвиняемый, находясь на территории Псковской области, создал видимость осуществления деятельности по реализации сахара. Не намереваясь исполнять договорные обязательства, используя недействующую подконтрольную фирму, зарегистрированную в Санкт-Петербурге, заключил с директором одного из обществ в Себежском районе договор поставки сахарного песка на общую сумму 520 тысяч рублей.

Получив в качестве предоплаты на счет подконтрольной фирмы часть денежных средств в размере 260 тысяч рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

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