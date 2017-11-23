В Пскове двоим наркоторговцам грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения

13:16, 24 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей города Пскова, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, в ходе следствия было установлено, что в период с августа 2015 года по февраль 2016 года обвиняемые в Пскове в различных местах, в том числе на съемных квартирах, продавали ранее приобретенное одним из них наркотическое средство – карфетанил.

Следствием установлен и доказан сбыт трём гражданам наркотиков массой от 2,12 до 63,3, что классифицируется как особо крупный размер, а также покушение на сбыт карфетанила массой 0,156 грамма (то есть в крупном размере), обнаруженного в ходе обыска по месту жительства обвиняемых.

Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемые сами неоднократно привлекались к административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемым преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5-ти лет либо без такового или пожизненного лишения свободы.