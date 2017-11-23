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До 10 лет тюрьмы грозит невельчанину за изготовление и контрабанду марихуаны

Житель Невеля может получить 10 лет тюремного срока за изготовление и попытку контрабанды марихуаны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия было установлено, что в августе 2017 года обвиняемый, находясь в Невеле, сорвал несколько кустов дикорастущей конопли, которые высушил и измельчил для личного употребления, то есть изготовил канабис (марихуану) массой 316,1 граммов.

В конце августа 2017 года обвиняемый, направляющийся на рейсовом автобусе из Невеля через государственную границу Российской Федерации в Белоруссию, был задержан на таможенном пункте пропуска «Невельский» Псковской таможни. В ходе личного досмотра пограничники обнаружили и изъяли у мужчины наркотик.

Обвиняемый ранее был неоднократно судим, в том числе за хранение наркотических средств.

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение в отношении задержанного. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228, частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а также покушении на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5-ти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2-х лет или без такового.

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