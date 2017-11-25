0
11:17
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
11:07
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
21:34
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
20:59
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
16:38
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:03
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
15:18
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
Еще новости
Общество

Псковичи всё ещё могут сделать бесплатную прививку от гриппа

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении, уточнен график работы выездного ФАП с 27 ноября по 2 декабря.

27 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Труда д.37а, около магазина «Семейный магнит»;

28 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Труда д.37а, около магазина «Семейный магнит»;

29 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: Рижский проспект, д. 96б, около магазина «Лента»;

30 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Коммунальная, д.41, около магазина «Империал»;

1 декабря с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Вокзальная, д. 23в (около ж/д вокзала)

2 декабря с 10:00 до 14:00 часов по адресу: улица Воровского, д. 6 (перекресток улицы Воровского и улицы Карла Маркса, «Центральный рынок»)

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
25 ноября 2017
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
25 ноября 2017
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
24 ноября 2017
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
24 ноября 2017
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 ноября 2017
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
24 ноября 2017
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
24 ноября 2017
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр
24 ноября 2017
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр 1

Идет загрузка...