Псковичи всё ещё могут сделать бесплатную прививку от гриппа
Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении, уточнен график работы выездного ФАП с 27 ноября по 2 декабря.
27 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Труда д.37а, около магазина «Семейный магнит»;
28 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Труда д.37а, около магазина «Семейный магнит»;
29 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: Рижский проспект, д. 96б, около магазина «Лента»;
30 ноября с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Коммунальная, д.41, около магазина «Империал»;
1 декабря с 10:00 до 15:00 часов по адресу: улица Вокзальная, д. 23в (около ж/д вокзала)
2 декабря с 10:00 до 14:00 часов по адресу: улица Воровского, д. 6 (перекресток улицы Воровского и улицы Карла Маркса, «Центральный рынок»)
Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт.