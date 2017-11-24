Избирательная комиссия ​Псковской области присоединилась к Кодексу добросовестных практик

13:49, 24 ноября 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области присоединилась к Кодексу добросовестных практик, созданному Роскомнадзором. 24 ноября заместитель председателя областного избиркома Иван Патлач подписал двухстороннее соглашение с руководителем регионального управления Роскомнадзора Дмитрием Федоровым о соблюдении кодекса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Основной целью кодекса является формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса, направленного на снижение рисков, связанных с неосведомленностью всех заинтересованных лиц об угрозах вмешательства в частную жизнь. Операторы персональных данных, подписавшие Кодекс добросовестных практик, принимают на себя добровольные обязательства по содействию процессу построения безопасного информационного пространства в интернете, обеспечивающего защиту прав субъектов персональных данных.

Иван Патлач отметил, что Избирательная комиссия Псковской области понимает важность защиты персональных данных и добросовестном к ним отношении и поддерживает стремление Роскомнадзора сделать интернет-среду безопасной, защитить персональные данные россиян. «Подписав кодекс, мы берем на себя обязанности содействовать в обеспечении безопасности цифрового пространства», - добавил он.