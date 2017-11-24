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Общество

В преддверии Дня матери тематический классный час прошел у воспитанников вечерней школы при псковском СИЗО-1

В преддверии Дня матери России у несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 прошел классный час на тему: «Мама - ближе человека нет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в ходе занятия ребята узнали об истории этого праздника, послушали песни, посвященные матерям, посмотрели фильм о высоких достижениях женщин в легкой атлетике на мировых чемпионатах и прочитали цитаты русских классиков о матери.

Также ученики подбирали прилагательные к слову «мама» и создали композицию из стихов и рисунков, посвященную своим матерям.

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