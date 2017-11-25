Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается 25 ноября

09:20, 25 ноября 2017, ПАИ

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, сообщает calend.ru.

В 1999 году ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Исторической предпосылкой стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками.

Белая ленточка является символом против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства, а также используется во всех похожих случаях. В последние годы ее существование постепенно становится известным все в большем количестве стран. Однако насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией.

До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое число женщин. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных организаций.

По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия в течение жизни; до 30 миллионов девочек в возрасте до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, и 130 миллионов женщин прошли эту процедуру (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока); более 700 миллионов женщин во всем мире были выданы замуж еще будучи детьми.