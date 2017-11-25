Алёна Прокопьева стала обладательницей короны «Мисс Псков 2017»

23:31, 25 ноября 2017, ПАИ

Алёна Прокопьева стала обладательницей короны «Мисс Псков 2017», передаёт корреспондент Псковского агентства информации из спортивно-развлекательного парка «Простория», где в эти минуты завершается финал конкурса красоты - регионального этапа «Мисс Россия».

В подарок девушка получила сертификат на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 15 тысяч рублей от CoralTravel и сертификат на 5 тысяч рублей от спа-центра отеля Old Estate Hotel & SPA****. Также победительнице конкурса вручили набор косметики от салона красоты «Студио 60»

Вице-мисс (второе место) Полина Андреева стала обладательницей сертификата на 10 тысяч рублей от клуба Nata Inn Grill & Dance, месячного абонемента в аквапарк «Акваполис», а также сертификата на 6 тысяч рублей от магазина Francesco Donni,

Также титул вице-мисс (третье место) достался Екатерине Дунец. Девушка получила сертификат на 5 тысяч рублей от SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA, месячный абонемент в аквапарк «Акваполис», сертификат на 4 тысячи рублей от магазина обуви M.Shoes.

Обладательница гран-при «Мисс Псков 2017» Кристина Лыскова получила годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», сертификат школы телевидения «ТелеШко» для обучения в течение 2-х месяцев стоимостью 7 тысяч рублей, сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», корзинку косметики от санатория «Хилово».