Псковское агентство информации организует онлайн-трансляцию финала конкурса «Мисс Псков 2017»
Псковское агентство информации организует онлайн-трансляцию финала конкурса «Мисс Псков 2017». Напомним, что шоу состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория». Трансляция начнётся в 18:30.
Но вы ещё может успеть приобрести билеты на финал конкурса. Торопитесь, их осталось не более 10.
Выбирать «Мисс Псков-2017» будут:
- заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова, председатель жюри Вячеслав Рахман;
- адвокат Псковской коллегии адвокатов «Независимая» Саида Аллахвердиева;
- член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев;
- обладательница короны «Мисс Псков-2015», титулованная топ-модель междунородных чемпионатов Европы в Париже, мира в Сеуле, в Ереване (Армения), топ-модель сборной команды России по визажу, топ- модель «Русский образ 2016» Валерия Иванова;
- обладатель титула «Мистер Псков 2017», абсолютный чемпион в категории мэнсфизик (2015), абсолютный чемпион Довмонтова Кубка 2016, 4 место на чемпионате России и Восточной Европы, ТОП-10 международных соревнований в Москве Mr. Olympia 2016 Никита Тропин;
- стилист, руководитель лаборатории стиля «Glance», руководитель модных медиапроектов, в том числе проекта «Модная Революция» газеты «Псковская правда» Елена Новичкова;
- исполнительный директор модельного агентства «Анна» и конкурса красоты «Мисс Великий Новгород» Ульяна Павлова;
- свадебный и портретный фотограф Олег Голиков;
- обладательница титула «Гран При конкурса Миссис Псков 2017» Ильмира Плякина;
- стилист, эксперт по красоте и директор модельного агентства «Дива Моделс» Ольга Василькова;
- дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» Светлана Шумейко;
- директор модельного агентства «CASTA MODELS MANAGEMENT» и директор Всероссийского Конкурса Красоты «МИСС ВОЛГА» Дмитрий Михайлов.