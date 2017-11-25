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Псковское агентство информации организует онлайн-трансляцию финала конкурса «Мисс Псков 2017»

Псковское агентство информации организует онлайн-трансляцию финала конкурса «Мисс Псков 2017». Напомним, что шоу состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория». Трансляция начнётся в 18:30.

Но вы ещё может успеть приобрести билеты на финал конкурса. Торопитесь, их осталось не более 10.

Выбирать «Мисс Псков-2017» будут:

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