Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди

14:36, 24 ноября 2017, ПАИ

Активисты псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с координатором проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктором Климовым посетили 3 медицинских учреждения региона, выслушали пациентов и пообщались с медиками. Общая проблема всех проверенных поликлиник региона – неработающая система электронной очереди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ.

Больше всего жалоб от граждан на сайт narocenka.ru поступило на поликлинику палкинского филиала Псковской межрайонной больницы. Самая главная проблема – перебои с выдачей бесплатных лекарств для диабетиков и пациентов с болезнями сердца. Жителей поселка Палкино беспокоят трудности с записью к узким специалистам, низкий уровень аппаратной диагностики и административная политика главврача поликлиники.

Кроме того, на фоне острого дефицита врачей в медучреждении проводится неэффективная кадровая политика, отметили эксперты: молодые специалисты приезжают регулярно, но не задерживаются. Пообщаться с главным врачом поликлиники общественникам не удалось, поскольку он даже не вышел из кабинета.

В городской поликлинике Пскова ситуация с медобслуживанием гораздо лучше. Эта поликлиника объединяет 3 филиала, расположенных в разных районах города. Общественники побывали в филиале поликлиники на улице Индустриальной, 8. В целом пациенты дали положительные отзывы о работе учреждения, хотя и здесь, как выяснилось, имеются сложности. Люди рассказали, что не всегда могут попасть к узким специалистам в необходимый день.

Например, к эндокринологу, неврологу, кардиологу приходится записываться за 2-3 недели вперед, к окулисту – за 2 недели. В процедурном кабинете от пациентов требуют приходить со своими одноразовыми шприцами. Кроме того, пациентам бахилы не выдают, а просят приносить с собой сменную обувь.

В поликлиническое отделение Псковской межрайонной больницы, расположенное на улице Школьной, 24, пациенты вынуждены приходить к 7:00 и ждать открытия регистратуры, но все равно талоны на прием в этот день удается получить не всем. Причина в том, что поликлиника обслуживает не только пациентов, проживающих в населенных пунктах Псковского района, но и большой район фактически города, юридически относящийся к территории этого района.

«Тут вопросы возникают не к заведующей поликлиникой, а к администрации города и руководству системы здравоохранения региона. Нагрузка должна быть равномерно распределена среди медучреждений области», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Общая проблема всех проверенных поликлиник Псковской области – неработающая система электронной очереди. Инфоматы для записи к специалистам стоят везде, но не используются из-за устаревшего программного обеспечения.

«Терминалами на объектах никто не пользуется. Система не работает. Ответ везде один – «идите в регистратуру». Все устарело так, что даже невозможно организовать запись новых функций. И такая ситуация по всем больницам», – отметил Климов.

По итогам рейда на площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта состоялся круглый стол с участием заместителя руководителя комитета здравоохранения и администрации Псковской области, руководителей медицинских учреждений, представителей администраций районов, общественных организаций, областного совета профсоюзов, органов местного самоуправления, сообщества пациентов.

«В Псковской области больше всего жалоб – на доступность медпомощи: тяжело попасть на прием к врачу, записаться на определенное время невозможно, людей вынуждают покупать расходные материалы, хотя они должны выдаваться бесплатно. А еще медперсонал не отличается вежливостью. Пациенты рассказали много историй о грубости и хамстве», – подчеркнул Виктор Климов.

Руководитель Псковской городской поликлиники Галина Неваленная заверила экспертов ОНФ, что в ближайшее время с работниками регистратур псковских поликлиник будут проведены занятия и тренинги по улучшению работы и общению с пациентами.

Заместитель комитета по здравоохранению Псковской области согласился с замечаниями экспертов Народного фронта и пообещал начать модернизацию системы электронной записи и разобраться в ситуации, сложившейся в поликлинике в селе Палкино. Активисты ОНФ продолжат вести мониторинг качества оказания услуг в поликлиниках региона с целью устранения выявленных недостатков.