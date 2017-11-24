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Общество

В Nata Inn Grill & Dance состоится after-party конкурса красоты «Мисс Псков 2017»

25 ноября в Nata Inn Grill & Dance состоится большое after-party конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа конкурса «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы шоу.

«Все самые красивые девушки в эту ночь будут именно здесь, - обещают организаторы. - Королева Нового года станет специальной гостьей праздника. За музыкальное настроение отвечает уникальный клубный проект «LIVE!» с новым живым сетом. DJ Alena Shine&DJANA готовы порадовать новинками всех гостей уникальной вечеринки».

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).

 

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