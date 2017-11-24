Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в 1 км. Об этом в Facebook сообщил региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.
«Очередной выезд по свалкам проекта «Генеральная уборка», которые были нанесены гражданами на карту свалок сайта Kartasvalok.ru. В этот раз это Середка (сверху, за торфяным заводом) и Серебрянник (снизу, за Черехой). Много свалок уже повидал, но такие объемы вижу впервые! Длина той, что в Серебряннике, составляет (!!!) 1КМ, — написал Елизаров в описании опубликованной им фотографии. — Видя такое, понимаешь, что те свалки, которые мы выявили и ликвидировали — лишь верхушка огромного айсберга».