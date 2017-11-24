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Общество

312-й годовщине морской пехоты в Пскове посвятили конференцию

24 ноября в методическом центре Псковского музея флота прошла региональная научно-практическая конференция, посвящённая 312-й годовщине морской пехоты ВМФ России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это большое событие, морская пехота участвовала в разрешении практически всех военных конфликтов. Это боевые части, которые атакуют с воздуха, моря и с суши», - сказал председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Павел Дроздов. Он поздравил всех с праздником и объявил конференцию открытой. 

После этого к присутствующим обратился председатель Совета ветеранов 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Юрий Соседов. Он отметил, что Псковская область – не морская сторона, но Павел Дроздов способствует укреплению ветеранского движения, объединяя тех, кто служил в морской пехоте и не только. «Морская пехота близка по духу десантникам, и неспроста 5 лет назад было принято решение готовить офицерские кадры для морской пехоты в Рязанском воздушно-десантном училище. В 2018 году состоится первый выпуск», - сообщил Соседов и адресовал виновникам торжества наилучшие пожелания. 

Затем слово взял настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор. «Морские пехотинцы – гордость Вооруженных сил России. Ваше мужество, стойкость, отвага известны всему миру. Вы всегда достойно справляетесь со своими боевыми задачами», - подчеркнул он и пожелал морпехам здоровья, мира и добра. 

Павел Дроздов, в свою очередь, по поручению общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» вручил священнослужителю медаль «За содействие морской пехоте». Также были награждены несколько представителей этого рода войск. 

Творческий подарок собравшимся в зале преподнес автором-исполнитель, лауреат премии «Душа земли псковской» Вячеслав Рахман. Также состоялся показ фильма о морской пехоте.

Продолжили мероприятие доклады участников конференции. В частности, они вспомнили историю морской пехоты, павших в боях героев и отметили работу поисковиков по перезахоронению останков тысяч погибших воинов.

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