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Спорт

В четырёх школах-интернатах Псковской области Александр Гультяев провёл футбольные мастер-классы

Бывший псковский футболист, тренер Александр Гультяев провёл мастер-классы для воспитанников 4-х интернатных учреждений, опеку над которыми осуществляет областное отделение Российского детского фонда. Как сообщили Псковскому агентству информации в местном отделении фонда, в занятиях приняли участие воспитанники Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Красногородской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов, а также Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке в рамках социального проекта Фонда «Мяч дружбы», поддержанного международной социальной программой «Футбол во имя надежды» 2017 (Football for Hope, FIFA).

Отметим, благодаря проекту «Мяч дружбы» с марта 2017 года в школах-интернатах Псковской области проходят дополнительные тренировки по футболу, в ходе которых мальчики и девочки развивают спортивные навыки и учатся работать в команде. Весной состоялись футбольные мастер-классы и отборочные игры, после которых воспитанники интернатов приезжали на финальный турнир в Псков.

Мастер-классы продолжились 15 ноября в Красногородске и 23 ноября – в Опочке.

Под руководством Александра Гультяева дети и подростки смогли отработать разнообразные технические приемы.

В декабре мастер-классы продолжатся в других детских учреждениях. Кроме того, в Пскове состоится фестиваль для участников проекта «Мяч дружбы».

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