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Общество

До 30 ноября продлен прием заявок на вокальный конкурс «Голос Пскова – 2017»

До 30 ноября продлен прием заявок на вокальный конкурс «Голос Пскова – 2017», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского Молодёжного центра.

На данный момент заявки уже подали 30 исполнителей.

Конкурс проходит в три этапа: первый – прием заявок, второй – отбор и третий – финал.

Отборочный этап состоится 1 декабря в концертном зале Колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2) в 16:00. Вход свободный. Отбор будет проходить в формате «слепого» прослушивания. Отметим, что у зрителей «Голоса» будет возможность спасти одного из не прошедших суд жюри посредством интернет-голосования. Финал конкурса назначен на 7 декабря, финалисты выступят в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. Пригласительные билеты на финал можно получить бесплатно в Молодежном центре Пскова.

Напомним, что организатором вокального конкурса «Голос Пскова» уже четвертый год является Псковский городской молодежный центр. В этом году конкурс состоится при поддержке Псковского государственного университета.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, отправив её на почту pgmc-pskov@mail.ru или заполнить ее в городском молодежном центре (улица Максима Горького, 15). С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте Молодежного центра или по телефону 56-44-44.

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