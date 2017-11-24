Победительница «Мисс Псков-2017» получит сертификаты на сумму более 120 тысяч рублей

16:39, 24 ноября 2017, ПАИ

Стал известен список подарков для участниц конкурса красоты «Мисс Псков-2017».

Как сообщил Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев, все участницы получат цветы от оптовой базы «Мир цветов» в Корытово и новыого солона «Рай цветов» на Ипподромной, скидку 50% на проведение семейного торжества от продюсерского центра «Королев продакшн», абонемент на месяц на занятия в Академии спорта на пилоне и шестовой акробатике «L&M girls», а также сертификат на месяц на занятия в школу танцев «Dance Family».

Обладательница титула «Мисс Псков-2017» получит сертификат на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 15 тысяч от турфирмы «CoralTravel», сертификат номиналом 5000 рублей от SPA-центр отеля Old Estate Hotel & SPA, а также эксклюзивный набор косметики салона красоты «Студио 60».

Вице-Мисс станет обладателем сертификата на 10 тысяч рублей от клуба Nata Inn Grill & Dance, месячного абонемента в аквапарк «Акваполис», а также сертификата на 6 тысяч рублей от магазина Francesco Donni,

Девушка, занявшее третье место, получит сертификат на 5 тысяч рублей от SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA, месячный абонемент в аквапарк «Акваполис», сертификат на 4 тысячи рублей от магазина обуви M.Shoes,

Обладательница гран-при «Мисс Псков-2017» получит годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», сертификат школы телевидения «ТелеШко» для обучения в течение 2-х месяцев стоимостью 7 тысяч рублей, сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», а также корзинки косметики от санатория «Хилово».

«Мисс зрительских симпатий» получит сертификат на SPA-услуги стоимостью 10 тысяч рублей от лаборатории красоты MIZI, уникальную книжку скидок от ЖК «Европа», сертификат на посещение любого мастер-класса Центр науки и спорта «Без предела».

«Мисс ПАИ», которую выберут в ходе интернет-голосования, получит сертификат номиналом 5 тысяч рублей от магазина Glance, сертификат на 3 тысяч рублей от магазина «Обувь», сертификат на получение услуг в SPA центре «До неба».

Обладательница титула «Мисс спонсорских симпатий» получит полугодовую карту номиналом 13 794 рубля от клуба «Супер-Фитнес», фирменный ежедневник и сертификат на покупки «платья для счастья» Olga Grinyuk, а также сертификат на получение услуг в SPA центре «Без дна».

Победительница в номинации Мисс Beauty Queen станет обладательницей Дня Шоппинга в торговом центре «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей.

«Мисс талант» получит сертификат на 5 тысяч рублей от Nata Inn Grill & Dance, «Мисс Рено» - брендированный чемоданчик от регионального представителя «Renault» - компания «Авто АС», «Мисс Комсомольская правда» получит книжную коллекции от редакции газеты «Комсомольская правда. Псков». Обладательница титула «Мисс фото» - сертификат от фотографа Татьяны Родиной, «Мисс Гланс» станет обладателем сертификата на 3 тысячи рублей от магазина Glance.

Участнице, победившей в номинации «Мисс очарование» подарят сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA, «Мисс обаяние» получит в подарок сертификат на 3 тысячи рублей от Nata Inn Grill & Dance, «Мисс Хилово» получит «Тур выходного дня» от санатория Хилово.

Кроме того, обладательница титула «Мисс Овация» получит сертификат на 2 тысячи рублей от студии колористики Марии Никулиной, а «Мисс Грация» - квартальную карту на 7 тысяч 725 рублей от клуба «S-Fitnes».

Специальные призы: курс «Сам себе визажист» от Виктории Марчук, сертификат на 5 тысяч рублей от студии колористики Марии Никулиной, сертификат на 10 тысяч рублей за победу в голосовании в группе в соцсети «ВКонтакте» от от творческой мастерской меха Светланы Шумейко.

Напомним, конкурс красоты «Мисс Псков 2017» состоится в субботу, 25 ноября. В этом году финальное шоу пройдёт спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).