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Житель Невельского района предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ

Житель Невельского района предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Невельский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов и взрывчатого вещества).

51-летний местный житель обнаружил на территории Невельского района боеприпасы, которые затем незаконно хранил в своем гараже. Согласно проведенной экспертизе, боеприпасы оказались пригодны для стрельбы. Также мужчина обнаружил и незаконно хранил три пластины ленточного пороха и три трубки трубчатого пороха, которые согласно экспертизе являются взрывчатым веществом метательного действия.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст. 222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Санкция ч.1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

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