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Жителя Усвят будут судить за расстрел мужчины в кафе «Причал»

Жителю поселка Усвяты (Усвятский район) грозит до шести лет тюрьмы за убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, 3 июля текущего гола около 21:00 63-летний мужчина приехал к зданию кафе «Причал» с охотничьим двуствольным ружьем. Обвиняемый, стоя возле входной двери, выстрелил из ружья в область груди потерпевшего, сидевшего за столом в кафе. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время обвиняемый полностью признал себя виновным в произошедшем. Невельский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.  

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