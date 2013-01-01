Вернуться на главную страницу Фото 1 из 43 Акция «Есть такая профессия Родину защищать!» прошла в Пскове

В Городском культурном центре Пскова прошла III Всероссийская военно-патриотическая акция «Есть такая профессия Родину защищать!».В программе акции были представлены выставка вооружения, военной техники, элементов снаряжения, обмундирования, парашютных систем воинских частей Псковского гарнизона; концертная программа с участием творческих коллективов воинских частей; выступление должностных лиц военного комиссариата Псковской области, пункта отбора на военную службу по контракту, представителей высших военных учебных заведений; показ демонстрационных агитационных видеороликов; работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.