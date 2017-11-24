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Общество

Глава Пскова вручил сертификаты на материнский капитал в преддверии Дня матери

Сегодня, 24 ноября, в преддверии Дня матери в Пенсионном фонде в торжественной обстановке глава Пскова Иван Цецерский вручил сертификаты на материнский капитал пяти псковским семьям, имеющим по двое детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обращаясь к семьям, градоначальник отметил: «Воспитать ребенка настоящим человеком, полезным обществу - дело не из легких, но, когда ребенок окружен родительской любовью, все получается, все преграды преодолеваются, жизнь обретает смысл. Вы вносите свою достойную лепту в развитие демографии нашего города, мы будем и впредь всячески поддерживать молодые семьи. Уверен, что средства материнского капитала пойдут на пользу ребенка и семьи в целом».

В свою очередь начальник Управления Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин поздравил женщин с наступающим Днем матери, пожелав здоровья, добра, любви и семейного тепла. «Крепкая, здоровая семья, стабильность семейных отношений лежит в основе благополучия и процветания любого города», - добавил он, и рассказал, как можно потратить материнский капитал.

Отметим, государственная поддержка российских семей осуществляется с 2007 года. За 10 лет действия Программы материнского капитала в Пскове и Псковском районе выдано более 13 000 сертификатов, из них 1047 в 2017 году. Благодаря средствам МСК жилищные условия улучшили 7 784 псковских семей. Из них 4 698 семей частично или полностью погасили жилищные кредиты, еще 3 086 улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Кроме того, органы ПФР области приняли 1 007 заявок на обучение детей и 9 на перевод средств на накопительную пенсию мамы. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. 

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