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Общество

Работа сотрудников Госэкспертизы Псковской области за 9 месяцев 2017 года сэкономила казне 191 млн рублей

Сегодня, 24 ноября, вице-губернатор Псковской области Сергей Перников провел рабочую встречу по вопросам деятельности Госэкспертизы региона с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе совещания Сергей Перников доложил о текущей работе учреждения. Он рассказал, что за 9 месяцев 2017 года областной госэкспертизой было рассмотрено 34 единицы проектной документации, финансируемых за счет бюджетных средств общей сметной стоимостью строительства на 2 млрд 817 млн рублей. По результатам экспертизы произошло снижение стоимости на суммарной стоимости на 191 млн 465 тысяч рублей, или на 5,5% от общей стоимости работ по всей рассмотренной документации.

Также г-н Перников рассказал, что работа Госэкспертизы Псковской области была полностью переведена в электронный формат. Уже с начала следующего года формирование и ведение единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства будет происходить с использованием государственной информационной системы ЕГРЗ.

Также вице-губернатор рассказал руководителю Главгосэксперизы о практике использования проектной документации, разработанной на основе объектов-аналогов в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на проектировку новых объектов капитального строительства.

В завершение встречи стороны обсудили основные планы и задачи развития экспертных организаций на 2018 год.

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