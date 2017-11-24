Армен Мнацаканян поздравил специалистов и воспитанников Бобровского дома-интерната с 55-летием учреждения

17:23, 24 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 ноября, по случаю 55-летия Бобровского детского дома-интерната для умственно отсталых детей состоялось торжественное собрание.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, от имени временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с юбилеем медико-социальное учреждение поздравил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Он отметил важную роль детского дома в оказании социально-педагогической помощи детям с аномалиями умственного развития, по состоянию здоровья нуждающимся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально-бытовой адаптации.

Отдельно Армен Мнацаканян поблагодарил коллектив учреждения за профессионализм, чуткое и трепетное отношение к воспитанникам, после чего вручил Почетные грамоты лучшим работникам.

Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей располагается в деревне Боброво Печорского района. В нем проживают 74 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет. По адаптированным программам они учатся родному языку, музыке и изобразительному искусству, осваивают элементарные математические представления, занимаются физической культурой, знакомятся с окружающим миром. Таким образом, специалисты помогают ребятам адаптироваться к условиям жизни.

В следующем году на базе дома-интерната начнется реализация совместного проекта администрации Псковской области и Союза специальных педагогов Германии, направленного на развитие инклюзивного образования и социализации особенных детей в обществе. Здесь планируется создать учебно-трудовые мастерские, в которых воспитанники будут обучаться первичным навыкам производства, ведения быта и подсобного хозяйства. Сейчас реализуется подготовительный этап проекта. Его завершение намечено на конец следующего года.