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Политика

Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева

Сегодня, 24 ноября, члены Избирательная комиссия Псковской области единогласно проголосовали за назначение Ольги Калачевой председателем территориальной избирательной комиссии Невельского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном избиркоме, коллеги охарактеризовали Калачеву как грамотного специалиста и отметили её высокие человеческие качества.

Ольга Калачева родилась в 1969 году, имеет высшее образование. Ранее она работала заместителем директора по воспитательной работе МОУ "Гимназия города Невеля Псковской области".

Её стаж работы в избирательной системе составляет 21 год. Новый руководитель невельской ТИК имеет благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, она была награждена почетной грамотой и благодарностью Избирательной комиссии Псковской области, отмечена знаком «Ветеран избирательной системы Псковской области".

Кандидатура Ольги Калачевой была предложена Собранием депутатов Невельского района.

Напомним, бывший председатель ТИК Невельского района Сергей Громыко подал заявление с просьбо освободить его от обязанностей в связи с переходом на другую работу.

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