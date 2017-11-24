В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт

20:59, 24 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский побывал на празднике в Детской деревни-SOS и поздравил воспитанников и SOS-мам с Днём матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Самое прекрасное слово на земле - мама. С детства мы ощущаем мамину заботу, чувствуем тепло ее ласковых рук и беспокойное биение верного и чуткого сердца», - сказал Иван Цецерский. Каждой из SOS-мам он вручил Благодарственные письма и цветы.

Для гостей праздника воспитанники подготовили небольшой концерт. Дети прочитали стихи о маме и исполнили музыкальные произведения на гуслях и пианино.

Напомним, глава города Пскова Иван Цецерский взял шефство над одной из семей Детской деревни SOS в 2011 году и поэтому является частым гостем. Учреждение является формой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, максимально приближенной к семейной: это дома, в каждом из которых живут 6-8 детей разного возраста. SOS-мама живет вместе с детьми, воспитывает их, ведет домашнее хозяйство. В детской деревне в Пскове 10 семейных домов, в них живет около 50 детей, которые посещают детские сады и школы города.