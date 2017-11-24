Студентам Псковского агротехнического колледжа рассказали о вреде наркотиков

19:48, 24 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами провели урок антинаркотической направленности для студентов первого курса Псковского агротехнического колледжа. Это мероприятие проходило в формате видеолектория в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и оперативно-профилактической операции «Дети России-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Учащимся показали фильм «Все хорошие люди», направленный на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. После просмотра состоялась дискуссия. Ребята делились своими впечатлениями о фильме, рассуждали, как не попасть в ситуацию, при которой может возникнуть риск употребления наркотиков.

Стражи порядка рассказали подросткам о вреде употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной российским законодательством за их незаконный оборот.

В завершение встречи организаторы раздали слушателям профилактическую литературу и листовки с номерами контактных телефонов полиции.