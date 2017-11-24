Псковичам напоминают, что за уклонение от уплаты страховых взносов введена уголовная ответственность

20:16, 24 ноября 2017, ПАИ

Псковичам напоминают, что за уклонение от уплаты страховых взносов введена уголовная ответственность. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе районной администрации. Вступил в силу федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (данее - УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».

Данным законом введена ответственность физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, руководителей и иных участников организаций за деяния, связанные с уклонением от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В связи с криминализацией данных деяний в ст. ст. 198, 199, 199.2 УК РФ внесены соответствующие изменения.

Также УК РФ дополнен ст. 199,3 УК РФ «Уклонение етрахователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд» (максимальное наказание - до одного года лишения свободы), ст. 199.4 УК РФ «Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд» (максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы).