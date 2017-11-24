0
16:38
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:03
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
15:18
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
15:09
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр
14:45
В Nata Inn Grill & Dance состоится after-party конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
14:36
Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди
13:04
26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»
Еще новости
Общество

Псковичам напоминают, что за уклонение от уплаты страховых взносов введена уголовная ответственность

Псковичам напоминают, что за уклонение от уплаты страховых взносов введена уголовная ответственность. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе районной администрации. Вступил в силу федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (данее - УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».

Данным законом введена ответственность физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, руководителей и иных участников организаций за деяния, связанные с уклонением от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В связи с криминализацией данных деяний в ст. ст. 198, 199, 199.2 УК РФ внесены соответствующие изменения.

Также УК РФ дополнен ст. 199,3 УК РФ «Уклонение етрахователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд» (максимальное наказание - до одного года лишения свободы), ст. 199.4 УК РФ «Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд» (максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 ноября 2017
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
24 ноября 2017
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
24 ноября 2017
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр
24 ноября 2017
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр
В Nata Inn Grill & Dance состоится after-party конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
24 ноября 2017
В Nata Inn Grill & Dance состоится after-party конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди
24 ноября 2017
Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди
26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»
24 ноября 2017
26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»
На сайте ПАИ завершилось голосование за участниц «Мисс Псков-2017»
24 ноября 2017
На сайте ПАИ завершилось голосование за участниц «Мисс Псков-2017» 4

Идет загрузка...