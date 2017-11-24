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Общество

70 лет исполнилось сегодня отделению механизации Псковского агротехнического колледжа

Отделение механизации Псковского агротехнического колледжа отметило 70 лет со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. В торжественном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие представители власти Пскова и области, Псковского района, дружественных организаций, профсоюзного объединения, студенты, преподаватели и ветераны учреждения.

Заместитель главы города Пскова Елена Полонская от имени руководителя муниципалитета поздравила коллектив техникума с праздником: «Сегодня колледж является многопрофильным учреждением, где трудятся высокопрофессиональные педагоги. Выпускники колледжа востребованы как специалисты высокого класса на предприятиях Псковской области и всей страны».

«Самая высокая оценка образовательного учреждения - это выпускник и его достижения. Мы вкладываем все свои силы, чтобы наш выпускник вырос высокопрофессиональным специалистом и гармонично развитой личностью», - отметил директор колледжа Сергей Янкин, поблагодарив гостей за внимание к вопросам развития колледжа.

Сотрудникам колледжа были вручены почетные грамоты главы города Пскова, а также награды администрации Псковской области и Псковского района. В рамках праздничной программы также прошла конференция с участием работодателей.

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