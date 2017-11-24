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Общество

Госуслуги в электронном виде с 30-процентной скидкой могут получить псковичи

Госуслуги в электронном виде с 30-процентной скидкой могут получить псковичи в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. И теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственной пошлины по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление  через портал Госуслуг.

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в личном кабинете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

- банковская карта;

- электронный кошелек;

- мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины. В настоящее время подешевели особенно популярные у населения государственные услуги. К примеру, получение или замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны, обойдется в 210 рублей вместо 300 рублей, а замена утраченного или пришедшего в негодность паспорта – в 1050 рублей  вместо 1 500 рублей.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.

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