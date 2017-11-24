Региональный Госкомитет по охране объектов культурного наследия проверит информацию о незаконном строительстве в деревне Устье

21:01, 24 ноября 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия проверит информацию общественников о незаконном строительстве в деревне Устье Псковского района. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, об этом сообщила председатель Госкомитета Елена Яковлева.

В населенном пункте расположен памятник федерального значения — Церковь Николая Чудотворца 16 века — и утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

«Мы приняли сообщение к сведению и проведем необходимые контрольные мероприятия», — сказала Елена Яковлева.